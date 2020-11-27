حالات يتم فيها إيقاف صرف المعاش بنظام الضمان الاجتماعي الجديد

الرياض (صدى):
حدد نظام الضمان الاجتماعي الذى وافق عليه مجلس الوزراء الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش.
وتتمثل هذه الحالات في وفاة المستفيد، أو إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
كما تتضمن هذه الحالات إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، أو إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، أو إذا تنازل المستفيد عن المعاش.
ويتوقف المعاش أيضا في حالة إذا ثبت لوزارة الموارد البشرية أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، أو إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، أو إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.