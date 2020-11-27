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حالات يتم فيها إيقاف صرف المعاش بنظام الضمان الاجتماعي الجديد

Time منذ 8 دقائق
Views 1264
حالات يتم فيها إيقاف صرف المعاش بنظام الضمان الاجتماعي الجديد

الرياض (صدى):
حدد نظام الضمان الاجتماعي الذى وافق عليه مجلس الوزراء الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش.

وتتمثل هذه الحالات في وفاة المستفيد، أو إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

كما تتضمن هذه الحالات إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، أو إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، أو إذا تنازل المستفيد عن المعاش.

ويتوقف المعاش أيضا في حالة إذا ثبت لوزارة الموارد البشرية أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، أو إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، أو إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة، مدةً تزيد على 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
وين فكتوريا ماطلع يحمس لاعبينكم معاك هههه
faeiz1122
الوحيد اللي قال الحقيقه والنعم فيك مو المطبلين والأمعات " والأسطورة لها معايير، ولتصل لهذا المسمى عليك أن ترفع كأس العالم لبلدك، وهذا من أهم معايير لقب الأسطورة، وإلا يطلق هذا اللقب على فريق بأكمله " تعلموا يا جاهلين يا متعصبين
ابو علي
بقرة نشوف يحاسبونها زي الشباب. ولا مرفوع عنها القلم
faeiz1122
" وحفلات ليلية راقصة " اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء اللهم إنا ننكر المنكر وننكر كل ماهو ضد شرعك فلا تجازينا بما فعلوا حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عبدالإله
قمة التفاهة يامذيع قمة الغباء الم تجد الا هذا الخبر !!!

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