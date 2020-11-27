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بالفيديو.. المشاري: ‏قمة العشرين تعرضت لـ28 هجوما سيبرانيا خطيرا

Time منذ 22 دقيقة
Views 1361
بالفيديو.. المشاري: ‏قمة العشرين تعرضت لـ28 هجوما سيبرانيا خطيرا

الرياض (صدى):
أكد مشاري المشاري الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ‎سدايا أن نسبة الخطأ أثناء الاستعداد لقمة العشرين كانت صفر.

‏وأضاف المشاري أن " قمة العشرين تعرضت إلى 28 هجوما سيبرانيا خطيرا، وتم التعامل معها، موضحا أن مصادر الهجمات السيبرانية على القمة معروفة لدينا" .

وأوضح المشاري أن" التعامل مع الهجمات الخطيرة تكون عن طريق أخذ الاحتياطات الأمنية، مشير إلى أن غي حال شنت دولة معينة هجمات فهذا ليس معناه غلق التعامل مع أجهزة هذه الدولة، بل نقوم نتحديد الخطر والتصدي له، ولا نمنع التعامل مع الدولة".

ولفت مشاري المشاري إلى أنهم يقومون بمراقبة أمنية على مدار الساعة، مضيفا أن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له قمة العشرين بعضه خطير والبعض غير جاد للاختراق.

https://twitter.com/i/status/1332368592516509696

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
{وخلق الإنسان ضعيفا}
القرشي
حبيبي يا ابو يعقوب ربي يحفظك ويطول في عمرك يارب . يا ابو يعقوب يكفي عندما تنزل لأرض الملعب تقلب الطاولة على اي منتخب منافس مهما كانت سمعته وقوته وليس لاعبين فرق فقط ... وحشتنا والله ووحشنا فنك يا مايستروا ⚽💎⚽💎⚽💎
ابن حزم
الحظ الاقشر
ابن حزم
العقل نعمة
ابن حزم
ههههههه لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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