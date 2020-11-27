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بالفيديو.. "نزاهة" توضح عقوبة الموظف المتورط في جرائم الفساد

Time منذ 54 دقيقة
Views 1604
بالفيديو.. "نزاهة" توضح عقوبة الموظف المتورط في جرائم الفساد

الرياض (صدى):
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أن الموظف المتورط في جرائم الفساد المالي والإداري سيكون فصله من عمله تبعياً حال صدر قرار من المحكمة بإدانته.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الحسين، اليوم الجمعة أن المظف المتورط في قضايا الفساد سيفصل فوراً ولا يحتاج قراراً إدارياً، مبينا أن الفساد يعتبر من الجرائم المخلة بالأمانة

وأضاف الحسين أن الجرائم المتصلة بالوظيفة العامة تكون العقوبة فيها مغلظة، وبعض الجرائم تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً، مشيرا إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة التي تعفي الراشي إذا أبلغ السلطات عنها قبل كشفها، وضعها المُشرع لتشجيع المتورطين في مثل هذه الجرائم للإبلاغ إذا ندموا على ما قاموا به.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
وين فكتوريا ماطلع يحمس لاعبينكم معاك هههه
ابو علي
بقرة نشوف يحاسبونها زي الشباب. ولا مرفوع عنها القلم
faeiz1122
" وحفلات ليلية راقصة " اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء اللهم إنا ننكر المنكر وننكر كل ماهو ضد شرعك فلا تجازينا بما فعلوا حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عبدالإله
قمة التفاهة يامذيع قمة الغباء الم تجد الا هذا الخبر !!!
واضح*** وصريح***
الهروب نصف الشجاعة،، والنصف الأخر سب وشتم وسرعة إلتفات..

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