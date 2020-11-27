لصوص يسرقون 40 رأس ماشية من أمام منزل مواطن بالعارضة

جازان (صدى):
قام لصوص بسرقة 40 رأس ماشية من أمام منزل مواطن بإحدى القرى جنوب غرب محافظة العارضة، وتم العثور علي14 منها، حيث أن اللصوص اختاروا أفضلهم.
تفصيلا، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة "العارضة" شرق منطقة جازان، بلاغًا من مواطن يفيد فيه باختفاء 40 رأسًا من ماشيته أثناء تواجدها بالقرب من منزله بإحدى القرى جنوب غرب المحافظة.
وبحث المواطن وعدد من السكان في أطراف القرية عن أي أثر لها؛ حيث تم العثور على 14 رأسًا منها على بعد نحو خمسة كيلو مترات من مقر سكنه، فيما اختفت البقية، حيث أن اللصوص اختاروا أفضلها؛ حيث مرر بلاغ لشرطة المحافظة لتعقب الجناة والقبض عليهم.