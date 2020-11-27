الأعداد السابقة للصحيفة

لصوص يسرقون 40 رأس ماشية من أمام منزل مواطن بالعارضة

Time منذ ساعة
Views 1598
لصوص يسرقون 40 رأس ماشية من أمام منزل مواطن بالعارضة

جازان (صدى):
قام لصوص بسرقة 40 رأس ماشية من أمام منزل مواطن بإحدى القرى جنوب غرب محافظة العارضة، وتم العثور علي14 منها، حيث أن اللصوص اختاروا أفضلهم.

تفصيلا، تلقت الجهات الأمنية بمحافظة "العارضة" شرق منطقة جازان، بلاغًا من مواطن يفيد فيه باختفاء 40 رأسًا من ماشيته أثناء تواجدها بالقرب من منزله بإحدى القرى جنوب غرب المحافظة.

وبحث المواطن وعدد من السكان في أطراف القرية عن أي أثر لها؛ حيث تم العثور على 14 رأسًا منها على بعد نحو خمسة كيلو مترات من مقر سكنه، فيما اختفت البقية، حيث أن اللصوص اختاروا أفضلها؛ حيث مرر بلاغ لشرطة المحافظة لتعقب الجناة والقبض عليهم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو علي
بقرة نشوف يحاسبونها زي الشباب. ولا مرفوع عنها القلم
faeiz1122
" وحفلات ليلية راقصة " اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء اللهم إنا ننكر المنكر وننكر كل ماهو ضد شرعك فلا تجازينا بما فعلوا حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عبدالإله
قمة التفاهة يامذيع قمة الغباء الم تجد الا هذا الخبر !!!
واضح*** وصريح***
الهروب نصف الشجاعة،، والنصف الأخر سب وشتم وسرعة إلتفات..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه سبرنت قد لا ينساه الحبيب..

أخر الأخبار

بالفيديو.. الاتحاد يحقق فوز ثمين على القادسية
بالفيديو.. الاتحاد يحقق فوز ثمين على القادسية
Time منذ 48 ثانية Views 1013
حالات يتم فيها إيقاف صرف المعاش بنظام الضمان الاجتماعي الجديد
حالات يتم فيها إيقاف صرف المعاش بنظام الضمان الاجتماعي الجديد
Time منذ 7 دقائق Views 1259
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الخرمة
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على الخرمة
Time منذ 17 دقيقة Views 1282
توضيح من الأحوال المدنية بشأن طريقة تسجيل المواليد
توضيح من الأحوال المدنية بشأن طريقة تسجيل المواليد
Time منذ 28 دقيقة Views 1402
عفوية رؤى الصبان
عفوية رؤى الصبان
Time منذ 34 دقيقة Views 367
موقف محرج لطالب مصري مع دكتورة جامعية
موقف محرج لطالب مصري مع دكتورة جامعية
Time منذ 35 دقيقة Views 337
نمر يهاجم شخص
نمر يهاجم شخص
Time منذ 35 دقيقة Views 301
بالفيديو.. مشهد صادم لأمراة توقف مركبتها وسط الطريق لوضع "طلاء الأظافر"
بالفيديو.. مشهد صادم لأمراة توقف مركبتها وسط الطريق لوضع "طلاء الأظافر"
Time منذ 41 دقيقة Views 1820
بالفيديو.. "نزاهة" توضح عقوبة الموظف المتورط في جرائم الفساد
بالفيديو.. "نزاهة" توضح عقوبة الموظف المتورط في جرائم الفساد
Time منذ 54 دقيقة Views 1603
بالفيديو .. الدموع تُغالب "ميسي" حزناً على مارادونا
بالفيديو .. الدموع تُغالب "ميسي" حزناً على مارادونا
Time منذ ساعة Views 1849