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شاهد.. لحظة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زادة

Time منذ ساعة
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شاهد.. لحظة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زادة

طهران (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة اغتيال العالم النووى الإيرانى محسن فخرى زادة قرب العاصمة الإيرانية طهران.

وبين الفيديو إصابة زادة بعدة إطلاقات نارية من منطقة البطن وصولاً إلى الرأس، هو ومرافقه وسائق المركبة التي كان بداخلها، أدت إلى وفاتهم .

ويعد فخري أحد علماء إيران في المجال النووي والصاروخي، وأظهرت رسالة خطية لـ"فخري" تعود لقبل 18 عام عن نية إيران بتصنيع قنبلة نووية.

يذكر أن عملية اغتيال محسن فخري زاده شهدت تفجير أعقبه إطلاق نار نحو سيارته، فيما أكدت وسائل إعلامية مقتل مرافقين لمحسن فخري زاده بعملية الاغتيال.

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أحدث التعليقات

ابو علي
بقرة نشوف يحاسبونها زي الشباب. ولا مرفوع عنها القلم
faeiz1122
" وحفلات ليلية راقصة " اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء اللهم إنا ننكر المنكر وننكر كل ماهو ضد شرعك فلا تجازينا بما فعلوا حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو عبدالإله
قمة التفاهة يامذيع قمة الغباء الم تجد الا هذا الخبر !!!
واضح*** وصريح***
الهروب نصف الشجاعة،، والنصف الأخر سب وشتم وسرعة إلتفات..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه سبرنت قد لا ينساه الحبيب..

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