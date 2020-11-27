الشباب يتصدر الدوري مؤقتاً

طلال الغامدي (صدى):
حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم، الفوز على ضمك بنتيجة 2-1، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، على ملعب خالد بن سلطان .
وسجل ضمك الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة، عن طريق إبراهيم الشنيحي، قبل أن يوجه نواف العابد لاعب الشباب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 41.
و في الشوط الثاني، وضع تركي العمار لاعب الشباب فريقه في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 80، ليستمر تقدم الشباب حتى نهاية المباراة.
وبهذه النتيجة، تصدر فريق الشباب، دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتا، حيث رفع رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد ضمك عند نقطة واحدة في مؤخرة جدول الترتيب