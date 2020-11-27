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الشباب يتصدر الدوري مؤقتاً

Time منذ 15 دقيقة
Views 1260
الشباب يتصدر الدوري مؤقتاً

طلال الغامدي (صدى):
حقق فريق الشباب الأول لكرة القدم، الفوز على ضمك بنتيجة 2-1، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، على ملعب خالد بن سلطان .

وسجل ضمك الهدف الأول بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة، عن طريق إبراهيم الشنيحي، قبل أن يوجه نواف العابد لاعب الشباب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 41.

و في الشوط الثاني، وضع تركي العمار لاعب الشباب فريقه في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 80، ليستمر تقدم الشباب حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة، تصدر فريق الشباب، دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتا، حيث رفع رصيده إلى 14 نقطة بفارق نقطة عن الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد ضمك عند نقطة واحدة في مؤخرة جدول الترتيب

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أحدث التعليقات

فهد
وكذلك عن مشروع تصريف الامطار في الرياض انا ليس مهندس ولا افهم لكن اعرف الطريق الصحيح لتصريف الامطار شارع مرتفع يتم حفره لتصريف الامطار لمسافة 2 او 3 كيلو والمشكله ان فيه منطقه اقرب للتصريف وماله داعي لحفر شارع كامل وفي شارع ثاني للاسف لا تزال المياه تغمر الشارع اثناء الامطار مع العلم انه تم عمل تصريف وغيره كثير
د محمد ماجد بخش
عندما تكتمل صورة الجدول الدوري للعناصر المثالية سيتنفس العالم الصعداء سأختار لكم مجموعة واحدة رأسية من هذا الجدول التاريخي 0 8 16 26 34 44 52 66 76 84 98 108
د محمد ماجد بخش
تطابق التناظر الثقالي الفراغي المغناطيسي الممثل لوحدتي عنصرين ممثلين بفارق كتلة عددية غير ملزم لتحديد أو تطابق تمثيل كتلة ثبات درجات الارتباط العددي الفراغي لوحدات الكتل الذرية المناظرة
عبدالعزيز
والله انت ميه ميه دائما طيب طيب 🤣🤣
د محمد ماجد بخش
تطابق التناظر الثقالي الفراغي المغناطيسي الممثل لوحدتي عنصرين ممثلين بفارق كتلة عددية غير ملزم لتخديد أو تطابق تمثيل كتلة ثبات درجات الارتباط العددي الفراغي لوحدات الكتل الذرية المناظرة

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