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بالصور.. ضبط 16 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

Time منذ 17 دقيقة
Views 1331
بالصور.. ضبط 16 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

الرياض (صدى):
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 11 مواطنا ومقيما من الجنسية الباكستانية بحوزتهم 16 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات.

وأحالت القوات الخاصة للأمن البيئي المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين الالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

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أحدث التعليقات

فهد
وكذلك عن مشروع تصريف الامطار في الرياض انا ليس مهندس ولا افهم لكن اعرف الطريق الصحيح لتصريف الامطار شارع مرتفع يتم حفره لتصريف الامطار لمسافة 2 او 3 كيلو والمشكله ان فيه منطقه اقرب للتصريف وماله داعي لحفر شارع كامل وفي شارع ثاني للاسف لا تزال المياه تغمر الشارع اثناء الامطار مع العلم انه تم عمل تصريف وغيره كثير
د محمد ماجد بخش
عندما تكتمل صورة الجدول الدوري للعناصر المثالية سيتنفس العالم الصعداء سأختار لكم مجموعة واحدة رأسية من هذا الجدول التاريخي 0 8 16 26 34 44 52 66 76 84 98 108
د محمد ماجد بخش
تطابق التناظر الثقالي الفراغي المغناطيسي الممثل لوحدتي عنصرين ممثلين بفارق كتلة عددية غير ملزم لتحديد أو تطابق تمثيل كتلة ثبات درجات الارتباط العددي الفراغي لوحدات الكتل الذرية المناظرة
عبدالعزيز
والله انت ميه ميه دائما طيب طيب 🤣🤣
د محمد ماجد بخش
تطابق التناظر الثقالي الفراغي المغناطيسي الممثل لوحدتي عنصرين ممثلين بفارق كتلة عددية غير ملزم لتخديد أو تطابق تمثيل كتلة ثبات درجات الارتباط العددي الفراغي لوحدات الكتل الذرية المناظرة

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