بالصور.. ضبط 16 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

الرياض (صدى):
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 11 مواطنا ومقيما من الجنسية الباكستانية بحوزتهم 16 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات.
وأحالت القوات الخاصة للأمن البيئي المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأهاب الأمن البيئي بالمواطنين والمقيمين الالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.