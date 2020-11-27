مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث مروع على طريق الجعرانة

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث تصادم على طريق الجعرانة بمكة المكرمة، ما أسفر عن وفاة شخص، وإصابة 7 آخرون.
تعود التفاصيل عندما تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، فجر اليوم، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في طريق جعرانة بجوار مسجد أبو منارتين، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 5 فِرَق إسعافية.
وتبين وجود حالة وفاة و7 إصابات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت 3 إصابات خطرة إلى مستشفى حراء العام، كما نقلت 4 إصابات متوسطة الخطورة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.