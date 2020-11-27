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قصة شاب محترف في إكتشاف الثغرات البرمجية

Time منذ ساعة
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قصة شاب محترف في إكتشاف الثغرات البرمجية

علي القحطاني (صدى):
احترف الشاب السعودي شديد نواف المطيري،في مجال الأمن السيراني ليصبح باحثا أمنيا في منصة مكافآت الثغرات، حيث تمكن من حصد 100 ألف ريال مكافآت بعد اكتشافه العديد من الثغرات البرمجية بالمواقع الإلكترونية.

قالت الشاب أنه في البداية كان محبًا للألعاب الإلكترونية، فكانت تحدث حالات اختراق، وأصبح لديه فضول للتعلم عن أسباب حدوث ذلك، وكانت تلك البداية في مجال اكتشاف الثغرات، ومن خلال البحث الكثير وحب التعلم في هذا المجال، أدى إلى تطوره بشكل سريع وأصبح من لاعب عادي إلى مكتشف ثغرات، كما أنه يعمل حاليًا في مساعدة مطوري الألعاب والتطبيقات الويب للحماية من استغلال الثغرات.

وأكد المطيري أن هذا المجال حقق له عائدا اقتصاديا كبيرا جداً، ومن ضمنها منصة مكافآت الثغرات التي حصل منها على ما يقارب 100,000 ريال سعودي، مضيف "المهم ليس العائد الاقتصادي فقط، بل كان تكريمي من جهات رسمية محلية وخارجية في مساعدتهم لاكتشاف الثغرات، وتقييم نقاط الضعف".

وأشار المطيري أن في السابق كانت المعلومة مهمة لكن الآن أصبح مصدر المعلومة أهم، مبينا أن العالم يعيش في فضاء الإنترنت المفتوح، ويوجد الكثير من المعلومات غير الصحيحة، مؤكدا أنه حريص على متابعة آخر الأخبار التقنية الموثوقة

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أحدث التعليقات

فهد
وكذلك عن مشروع تصريف الامطار في الرياض انا ليس مهندس ولا افهم لكن اعرف الطريق الصحيح لتصريف الامطار شارع مرتفع يتم حفره لتصريف الامطار لمسافة 2 او 3 كيلو والمشكله ان فيه منطقه اقرب للتصريف وماله داعي لحفر شارع كامل وفي شارع ثاني للاسف لا تزال المياه تغمر الشارع اثناء الامطار مع العلم انه تم عمل تصريف وغيره كثير
د محمد ماجد بخش
عندما تكتمل صورة الجدول الدوري للعناصر المثالية سيتنفس العالم الصعداء سأختار لكم مجموعة واحدة رأسية من هذا الجدول التاريخي 0 8 16 26 34 44 52 66 76 84 98 108
د محمد ماجد بخش
تطابق التناظر الثقالي الفراغي المغناطيسي الممثل لوحدتي عنصرين ممثلين بفارق كتلة عددية غير ملزم لتحديد أو تطابق تمثيل كتلة ثبات درجات الارتباط العددي الفراغي لوحدات الكتل الذرية المناظرة
عبدالعزيز
والله انت ميه ميه دائما طيب طيب 🤣🤣
د محمد ماجد بخش
تطابق التناظر الثقالي الفراغي المغناطيسي الممثل لوحدتي عنصرين ممثلين بفارق كتلة عددية غير ملزم لتخديد أو تطابق تمثيل كتلة ثبات درجات الارتباط العددي الفراغي لوحدات الكتل الذرية المناظرة

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