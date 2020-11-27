ريال مدريد يعلن حجم إصابة كارفخال

وكالات (صدى):
تتوالى الصدمات على نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أعلن اليوم الجمعة عن حجم إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم لداني كارفخال، والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية.
وقال ريال مدريد أن الفحوصات الطبية التي أجريت لداني كارفخال، ظهير أيمن الفريق الأول، أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الضامة، بانتظار تطور حالته.
وأشارت مصادر إلى احتمالية غياب كارفاخال، عن النادي الملكي، لمدة تصل إلى أسبوعين كاملين، بعد تأكد إصابته في العضلة الضامة.
يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة نظيره آلافيس، مساء غدٍ السبت، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب الفريدو دي ستيفانو.