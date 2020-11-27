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ريال مدريد يعلن حجم إصابة كارفخال

Time منذ 42 دقيقة
Views 1338
ريال مدريد يعلن حجم إصابة كارفخال

وكالات (صدى):
تتوالى الصدمات على نادي ريال مدريد الإسباني، حيث أعلن اليوم الجمعة عن حجم إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم لداني كارفخال، والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وقال ريال مدريد أن الفحوصات الطبية التي أجريت لداني كارفخال، ظهير أيمن الفريق الأول، أظهرت معاناته من إصابة في العضلة الضامة، بانتظار تطور حالته.

وأشارت مصادر إلى احتمالية غياب كارفاخال، عن النادي الملكي، لمدة تصل إلى أسبوعين كاملين، بعد تأكد إصابته في العضلة الضامة.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة نظيره آلافيس، مساء غدٍ السبت، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر، من منافسات الدوري الإسباني، على ملعب الفريدو دي ستيفانو.

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
لاحول ولاقوة الا بالله ..
مسالم
M... عفوا ولكنك لم تستوعب... وهذه الموظفة أليس في بلدها اي خبر مشرف؟؟ ام انها تستقي الاخبار القذرة لمزيد من المتابعات.... الله لا يبارك لها ولا لمن يشجعها
ابو وليد
ابو خرقه ذا دلخ والا كيف
زاير
نفس المرأه تتنمر علي ضرتها و ابناء زوجها من الاولي و حتي ام الزوج لا تسلم من دسائس المدام ثم لا دخل للغرباء في شؤون العوائل و الاسر حتي لا تنشر الفضايح و العورات .
مسالم
ماشاء الله تبارك الله.. في لقاء تلفزيوني لها أمس ظهرت زوجة الرئيس السيسي محتشمة وقورة متزنة مثقفة غير متكلفة.... حفظها الله وحفظ السيسي درعا وامنا بفضل الله لمصر والعرب والمسلمين وقهر به تجار الدين واعوانهم

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