صورة في بر الرياض تجمع السيسي وزوجته أثناء عمله كملحق عسكري بالمملكة

القاهرة (صدى):
أظهرت صورة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تجمعه مع زوجته السيدة إنتصار أثناء عمله بالسفارة المصرية بالرياض كملحق عسكري
وبينت الصورة التي تم التقطاها في رحلة برية الرئيس المصري وهو يرتدي ملابس كاجوال كما حرصت زوجته على إرتداء العباءة والحجاب.
وشغل الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب الملحق العسكري بالسفارة المصرية في المملكة العربية السعودية بين عامي 1998 و1999 .
والرئيس السيسي حينما كان ملحقًا عسكريًا كان ينقل وجهة النظر المصرية للسعودية وشهدت هذه الفترة علاقات طيبة جدًا بين البلدين.