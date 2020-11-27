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حالة الطقس المتوقعة غداً على المملكة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1458
حالة الطقس المتوقعة غداً على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على المملكة.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم ، حائل، الحدود الشمالية و أجزاء من مناطق الرياض ،الشرقية و تبوك .

وأوضح التقرير أن الرياح السطحية تكون على البحر الأحمر   شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج متر إلى متر ين

حالة البحر .

وأضاف التقرير أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة. ويرتفع الموج متر إلى متر ونصف،وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
لاحول ولاقوة الا بالله ..
مسالم
M... عفوا ولكنك لم تستوعب... وهذه الموظفة أليس في بلدها اي خبر مشرف؟؟ ام انها تستقي الاخبار القذرة لمزيد من المتابعات.... الله لا يبارك لها ولا لمن يشجعها
ابو وليد
ابو خرقه ذا دلخ والا كيف
زاير
نفس المرأه تتنمر علي ضرتها و ابناء زوجها من الاولي و حتي ام الزوج لا تسلم من دسائس المدام ثم لا دخل للغرباء في شؤون العوائل و الاسر حتي لا تنشر الفضايح و العورات .
مسالم
ماشاء الله تبارك الله.. في لقاء تلفزيوني لها أمس ظهرت زوجة الرئيس السيسي محتشمة وقورة متزنة مثقفة غير متكلفة.... حفظها الله وحفظ السيسي درعا وامنا بفضل الله لمصر والعرب والمسلمين وقهر به تجار الدين واعوانهم

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