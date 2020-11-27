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تفاصيل إنقاذ مواطن لمريض على متن طائرة هبطت اضطرارياً بمطار الملك عبد العزيز "فيديو"

Time منذ 29 دقيقة
Views 1347
تفاصيل إنقاذ مواطن لمريض على متن طائرة هبطت اضطرارياً بمطار الملك عبد العزيز "فيديو"

جدة (صدى):
كشف المهندس زياد الغامدي، مُنقذ الراكب الذي تعرض لحالة مرضية طارئة على متن طائرة هبطت اضطرارياً بمطار الملك عبد العزيز بجدة يوم الإثنين الماضي، بعد إقلاعھا منه متجھة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض تفاصيل الواقعة.

وأوضح المهندس زياد الغامدي، عقب إقلاع الطائرة بنحو 20 دقيقة تعرض الراكب لحالة صحية طارئة، حيث كان في حالة إغماء تامة ولديه تشنجات.

وأضاف الغامدي أنه استجاب سريعاً لنداء من طاقم الطائرة للبحث عن مُسعفين لمساعدة المريض، وجرى قياس نسبة السكر في الـدم له وكانت طبيعية وكذلك ضغط الـدم، و فوجئ بتوقف قلب المريض قرابة 10 ثوان ليضطر إلى عمل إنعاش لقلبه حتى تعود نبضات القلب بشكل طبيعي وينتظم التنفس.

وأشار الغامدي إلى أن طاقم الطائرة استشاره في مسألة الأفضل للمريض هل استكمال الرحلة أو العودة للمطار، لكنه طالبهم بالعودة سريعاً.

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أحدث التعليقات

.M.
احرقوه بنار نفس ماسوى فيها
.M.
تاجرة وفسقانه الحين من عرفتها وهي مغرورة ومتغطرسة وهذا حال بنات الوقت ذا بلا مشاعر واحاسيس
.M.
آه ي رابح صقر 🥺😭 من أجمل المغنين والمطربين اغانيه كلها نابعه من قلبه بجد فنان أصيل ومميز ماشاءالله عليه أنا اسمع الحين اغنيتي المفضلة (صدقيني) آه آه يرابح 😘🥺
ابن حزم
مبروك
.M.
واو النار صارت مسعوره🤣🔥😆 يمكن جوست رايدر باصق فيها💀🔥

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