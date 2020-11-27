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موديز ترفع التصنيف الائتماني لـ "السعودية للكهرباء" لنفس التصنيف السيادي للمملكة

Time منذ ساعة
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موديز ترفع التصنيف الائتماني لـ "السعودية للكهرباء" لنفس التصنيف السيادي للمملكة

علي القحطاني (صدى):
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة السعودية للكهرباء من درجة A2 إلى A1، وهي نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.

جاء ذلك عقب إقرار إصلاحات تنظيمية وهيكلية و مالية شاملة لقطاع الكهرباء أعتمدها المقام السامي وأعلن عنها سمو وزير الطاقة خلال مؤتمر صحفي حديث .

وتشمل تطبيق مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية الشاملة في قطاع الكهرباء، استهدفت رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء .

كما شملت معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة السعودية للكهرباء، التي بلغت 168 مليار ريال سعودي من خلال تحويلها إلى أداة مالية ثانوية مصنفة ضمن حقوق الملكية ، وإلغاء الرسم الحكومي، الذي سبق إقراره على الشركة مطلع عام 2018م، وتنظيم إيرادات الشركة بشكلٍ يمكّنها من العمل بكفاءة وغيرها من الإصلاحات التي ترفع مستوى السيولة وتحقق التطور المنشود .

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أحدث التعليقات

.M.
احرقوه بنار نفس ماسوى فيها
.M.
تاجرة وفسقانه الحين من عرفتها وهي مغرورة ومتغطرسة وهذا حال بنات الوقت ذا بلا مشاعر واحاسيس
.M.
آه ي رابح صقر 🥺😭 من أجمل المغنين والمطربين اغانيه كلها نابعه من قلبه بجد فنان أصيل ومميز ماشاءالله عليه أنا اسمع الحين اغنيتي المفضلة (صدقيني) آه آه يرابح 😘🥺
ابن حزم
مبروك
.M.
واو النار صارت مسعوره🤣🔥😆 يمكن جوست رايدر باصق فيها💀🔥

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