موديز ترفع التصنيف الائتماني لـ "السعودية للكهرباء" لنفس التصنيف السيادي للمملكة

علي القحطاني (صدى):
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة السعودية للكهرباء من درجة A2 إلى A1، وهي نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
جاء ذلك عقب إقرار إصلاحات تنظيمية وهيكلية و مالية شاملة لقطاع الكهرباء أعتمدها المقام السامي وأعلن عنها سمو وزير الطاقة خلال مؤتمر صحفي حديث .
وتشمل تطبيق مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والهيكلية والمالية الشاملة في قطاع الكهرباء، استهدفت رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء .
كما شملت معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة السعودية للكهرباء، التي بلغت 168 مليار ريال سعودي من خلال تحويلها إلى أداة مالية ثانوية مصنفة ضمن حقوق الملكية ، وإلغاء الرسم الحكومي، الذي سبق إقراره على الشركة مطلع عام 2018م، وتنظيم إيرادات الشركة بشكلٍ يمكّنها من العمل بكفاءة وغيرها من الإصلاحات التي ترفع مستوى السيولة وتحقق التطور المنشود .