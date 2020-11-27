بالفيديو.. تاريخ المشاركات الأولى للهلال والنصر في نهائي بطولة كأس الملك

نواف السالم (صدى):
سجل تاريخ بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وصول الهلال والنصر لنهائي البطولة، وانتهت المباريات الأولى للفريقين أما بالفوز أو الخسارة لصالح الفرق الأخرى المتأهلة.
وبدأ الهلال مشواره مع كأس الملك عام 1381هـ، ويعتبر أول ناد في المنطقة الوسطى الذى يصل لنهائي الكأس، حيث التقى حينها مع فريق الوحدة، وفاز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبهذه النتيجة حقق الهلال أول فوز له في البطولة.
أما المشاركة الثانية للهلال فكانت عام 1383هـ، ولعب فيها أمام الاتحاد، وخرج منها خاسراً دون تحقيق أى أهداف، وبعدها بعام لعب الهلال في نهائي الكأس أمام فريق الاتحاد، وفاز الهلال حينها بهدفين نظيفين عبر ركلات الترجيح.
وفى عام 1388هـ عاد الهلال مرة أخرى ليلعب المباراة النهائية في بطولة كأس الملك أمام الاتفاق، وخسر اللقاء بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، ثم غاب الهلال عن التأهل للمباراة النهائية للكأس لمدة 9 أعوام.
أمام فريق النصر، فقد بدأ مشواره في المسابقة في عام 1387هـ، حيث لعب المباراة النهائية أمام فريق الاتحاد، وانتهت لصالح الاتحاد، الذى أحرز 5 أهداف مقابل 3 أهداف للنصر، ولعب النصر المباراة النهائية بعدها عامي 1391هـ و1392 أمام فريق الأهلى إلا أنه لم يحقق الفوز، وتمكن النصر من تحقيق الفوز في المباراة النهائية بعدها بعام حيث تمكن من الفوز على الأهلي بهدف نظيف.