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القبض على شخصين قاما بتهشيم زجاج المركبات واستوليا على ما تحويه

Time منذ ساعة
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القبض على شخصين قاما بتهشيم زجاج المركبات واستوليا على ما تحويه

الرياض (صدى):
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطنين في العقد الثاني من العمر)، لارتكابهما عددٍ من الجرائم.

تمثلت بتهشيم زجاج المركبات خلال توقفها والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، بذات النمط والسلوك الإجرامي .

حيث تقدر قيمة المسروقات (21,000) ريال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

.M.
احرقوه بنار نفس ماسوى فيها
.M.
تاجرة وفسقانه الحين من عرفتها وهي مغرورة ومتغطرسة وهذا حال بنات الوقت ذا بلا مشاعر واحاسيس
.M.
آه ي رابح صقر 🥺😭 من أجمل المغنين والمطربين اغانيه كلها نابعه من قلبه بجد فنان أصيل ومميز ماشاءالله عليه أنا اسمع الحين اغنيتي المفضلة (صدقيني) آه آه يرابح 😘🥺
ابن حزم
مبروك
.M.
واو النار صارت مسعوره🤣🔥😆 يمكن جوست رايدر باصق فيها💀🔥

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