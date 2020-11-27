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146 إصابة بكورونا في أندية الجزائر

Time منذ 17 دقيقة
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146 إصابة بكورونا في أندية الجزائر

وكالات (صدى):
أعلن مسؤول اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم الجزائري، عن تسجيل 146 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين صفوف الأندية منذ انطلاق استعداداتها.

وقال جمال الدين دامرجي، في حديثه للإذاعة الجزائرية، إن 27 حالة من إجمالي 146 حالة، تعود لأطباء ومسؤولين في الأندية، بينما كانت بقية الحالات في صفوف اللاعبين.

ويذكر أنه جرى تأجيل مباراتي جمعية أمل عين مليلة مع شباب بلوزداد، واتحاد بلعباس مع مولودية الجزائر، إلى وقت لاحق، بسبب مشاركة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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