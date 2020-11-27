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التحالف: اكتشاف وتدمير لغمين زرعهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر

Time منذ 57 دقيقة
Views 1433
التحالف: اكتشاف وتدمير لغمين زرعهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر

فهمي محمد (صدى):
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة اليوم الجمعة اكتشاف وتدمير لغمين زرعهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر .

وأكد التحالف أن اللغمان البحريان المكتشفان إيرانيا الصنع من نوع صدف ، وفقاً للعربية .

 

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