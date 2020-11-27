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"أمن الطرق" تضبط 39 شاحنة محملة بالحطب المحلي لمخالفتها نظام المراعي

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"أمن الطرق" تضبط 39 شاحنة محملة بالحطب المحلي لمخالفتها نظام المراعي

الرياض (صدى):
صرّح المتحدث الرسمي للأمن العام بأن الجهات الأمنية في القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، والقصيم، والشرقية، والمدينة المنورة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية ) ضبطت (33) مواطناً، ومواطناً خليجياً، و(5) مقيمين من الجنسيات (المصرية واليمنية والأفغانية والبنجلاديشية) تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس)، و(39) شاحنة محملة بحطب محلي مُعدّ للبيع في مخالفة لنظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي للأمن العام، الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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