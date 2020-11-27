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" كومان " يتدخل لحل أزمة الرواتب داخل برشلونة

Time منذ 39 دقيقة
Views 1317
" كومان " يتدخل لحل أزمة الرواتب داخل برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، تطورات أزمة الرواتب داخل نادي برشلونة الإسباني، والدور الذي يوقم به الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق، بالمساعدة في حل هذه الأزمة.

وذكرت التقارير أن المدرب كومان، تحدث مع كارليس توسكيس، الرئيس المؤقت لنادي برشلونة، بشأن أزمة الرواتب ورغبته في تخفيض الرواتب.

وأضافت أن رونالد كومان، أخبر "توسكيتس" أنه يقبل تعديل الراتب له ولطاقمه الفني وسيُخبر اللاعبين بذلك.

ويذكر أن أزمة بارتوميو الرئيسية في نادي إقليم كاتالونيا تعود إلى الفترة التي دخل خلالها في خلاف شديد مع النجم ليونيل ميسي، حيث طالب وقتها الأرجنتيني بالرحيل مجانًا عن ملعب كامب نو، مما رفضه الرئيس، الذي أصر على أن مغادرة اللاعب لن تتم سوى بكسر قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 700 مليون يورو.

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أحدث التعليقات

Reem
ماكان الفنجان كبير؟
ابو مشعل
صحيح تركو كل شي وتشبثو في غرفه الملابس لاحول امحق مخ
أبو وسام
سبب أنحدار الفن
ابراهيم ناصري
reem السلام عليكم وجمعه مباركه
ابراهيم ناصري
انا اعتقد لايمد للفن بصله وانما طيش شباب فتره معينه ويترك وينسى اغانيه ولكن قديما كان يقدم شي جميل اما الان فكلها ربشه ونفره وطيران وشي من هدا القبيل فاهل الفن الاصيل اعتقد وهدا رأي انهم لايستمعون اليه فالفن يبيله انسان هاذي وراقي. ، وشكرا

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