النصر يصر على الجهة الجنوبية قبل نهائي كأس خادم الحرمين

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، عن طلب إدارة النصر، لاستخدام غرفة تبديل الملابس الجنوبية لاستاد الملك فهد الدولي، إضافة إلى دكة البدلاء الجنوبية.
وجاء ذلك قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الهلال، مساء السبت، خلال الاجتماع الفني.
وكان الهلال، قد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من الموسم الرياضي الماضي 2019-2020، بعد الفوز على أبها، في المربع الذهبي، في الوقت الذي تخطى فيه النصر، عقبه منافسه الشرس الأهلي.
ويذكر أن العرف المتبع في الأعوام الماضية، كان وجود الهلال في غرفة الملابس الجنوبية، في حين النصر في غرفة الملابس الشمالية، إلا أن النصر طالب بتطبيق اللائحة، بأن يكون المستضيف في الجهة الشمالية.