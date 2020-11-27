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الكشف عن وصية "ماردونا" حول عبارة تكتب على قبره

Time منذ ساعة
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Comment 1
الكشف عن وصية "ماردونا" حول عبارة تكتب على قبره

وكالات (صدى):
كشف لقاء تليفزيوني سابق لأسطورة كرة القدم الراحل " مارادونا " عن العبارة التي كان يتمنى أن تُكتب على قبره .

وخلال البرنامج الذي كان يقدمه النجم الأرجنتيني بعنوان " لا نوش ديل 10 " ، قال : "التقدم في السن مع أحفادي سيعني موتاً سليماً .

وردً " مارادونا " على سؤال حول ماذا قد يقول لنفسه بعد مماته في المقبرة ، قائلاً : شكراً لأنك لعبت كرة القدم ، لأنها الرياضة التي أعطتني معظم السعادة والحرية وكأنني لمست السماء بيدي ، وفقاً لـ " الشرقالأوسط " .

وأضاف : شكراً للكرة .نعم ، أود أن أضع هذه العبارة على القبر .. شكراً للكرة .

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أحدث التعليقات

Reem
ماكان الفنجان كبير؟
ابو مشعل
صحيح تركو كل شي وتشبثو في غرفه الملابس لاحول امحق مخ
أبو وسام
سبب أنحدار الفن
ابراهيم ناصري
reem السلام عليكم وجمعه مباركه
ابراهيم ناصري
انا اعتقد لايمد للفن بصله وانما طيش شباب فتره معينه ويترك وينسى اغانيه ولكن قديما كان يقدم شي جميل اما الان فكلها ربشه ونفره وطيران وشي من هدا القبيل فاهل الفن الاصيل اعتقد وهدا رأي انهم لايستمعون اليه فالفن يبيله انسان هاذي وراقي. ، وشكرا

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