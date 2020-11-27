الكشف عن وصية "ماردونا" حول عبارة تكتب على قبره

وكالات (صدى):
كشف لقاء تليفزيوني سابق لأسطورة كرة القدم الراحل " مارادونا " عن العبارة التي كان يتمنى أن تُكتب على قبره .
وخلال البرنامج الذي كان يقدمه النجم الأرجنتيني بعنوان " لا نوش ديل 10 " ، قال : "التقدم في السن مع أحفادي سيعني موتاً سليماً .
وردً " مارادونا " على سؤال حول ماذا قد يقول لنفسه بعد مماته في المقبرة ، قائلاً : شكراً لأنك لعبت كرة القدم ، لأنها الرياضة التي أعطتني معظم السعادة والحرية وكأنني لمست السماء بيدي ، وفقاً لـ " الشرقالأوسط " .
وأضاف : شكراً للكرة .نعم ، أود أن أضع هذه العبارة على القبر .. شكراً للكرة .
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