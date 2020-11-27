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القيادة تهنئ رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

Time منذ 3 ساعات
Views 1320
القيادة تهنئ رئيس ألبانيا بذكرى استقلال بلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

شرحبيل
جعله مايفوز
شرحبيل
موب هذي الي تنتقد رابح غني عن التعريف
خالد
ياكرهي له ماهضمته ابد .
خالد
المشكله عقيدته ( سنيه ) وأهله روافض من القطيف .
سعد
هيئة الفساد غاضين الطرف عن مشارع الاحساء المتعثرة من سنين.

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