إحباط محاولة اختراق شركات تطور لقاحات كورونا

وكالات (صدى):
أحبطت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية، محاولات كورية شمالية لاختراق الشركات الكورية التى تطور لقاحات لفيروس كورونا المستجد.
وقال ها تاي-كيونج العضو بالبرلمان بعد الاطلاع على إحاطة من وكالة المخابرات الوطنية إن الوكالة لم تحدد عدد شركات الأدوية التى استهدفت أو اسمائها لكنها قالت إنه لم يقع أى ضرر من محاولات الاختراق.
ويذكر أن شركة مايكروسوفت قد قالت في وقت سابق إن متسللين يعملون لحساب حكومتى روسيا وكوريا الشمالية حاولوا اقتحام شبكات سبع شركات أدوية ومراكز متخصصة فى أبحاث اللقاحات فى كوريا الجنوبية وكندا وفرنسا والهند والولايات المتحدة.