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زوجة الرئيس السيسي تكشف جوانب هامة من حياة الأسرة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1225
زوجة الرئيس السيسي تكشف جوانب هامة من حياة الأسرة

القاهرة (صدى):
كشفت السيدة انتصار السيسي، زوجة فخامة الرئيس المصري " عبدالفتاح السيسى"، عن جوانب هامة من حياة الأسرة.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس : "تزوجنا بعد أن انهيت الجامعة، والرئيس كان بيحب يعزم أى حد على الغدا أو العشا، وهو اللى علمنى الطبخ".

وعن أكثر الأطعمة التي يفضلها الرئيس المصري، قالت : " بيحب أكثر حاجة الخضار وكمان الأولاد هما تقليديين جدا وبياكلوا الخضار والرز والسلطة، وبيحب الحلويات الشرقية".

وفي سياق متصل، كشفت عن ذكرياتها مع ثورة 30 يونيو، قائلة اليوم إللى فرح فيه الناس كلها كان أصعب يوم فى حياتى، كنت بين حاجتين الفرحة لمصر والخوف على أسرتى، فهو كان يوم صعب وفى مشاعر متلخبطة".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ما عنده سالفه اسئلته مثل شكله
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لها مستقبل في الرقص
واضح*** وصريح***
صباح الخير صباح الأمطار صباح الأجواء الرائعة الغائمه التي تشرخ الصدور وتجلب الفرحه والأنس والسرور،،
واضح*** وصريح***
صباح الخير صباح الأمطار صباح الأجواء الرائعة الغائمه التي تشرخ الصدور وتجلب الفرحه والأنس والسرور،،

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