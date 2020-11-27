زوجة الرئيس السيسي تكشف جوانب هامة من حياة الأسرة

القاهرة (صدى):
كشفت السيدة انتصار السيسي، زوجة فخامة الرئيس المصري " عبدالفتاح السيسى"، عن جوانب هامة من حياة الأسرة.
وقالت خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس : "تزوجنا بعد أن انهيت الجامعة، والرئيس كان بيحب يعزم أى حد على الغدا أو العشا، وهو اللى علمنى الطبخ".
وعن أكثر الأطعمة التي يفضلها الرئيس المصري، قالت : " بيحب أكثر حاجة الخضار وكمان الأولاد هما تقليديين جدا وبياكلوا الخضار والرز والسلطة، وبيحب الحلويات الشرقية".
وفي سياق متصل، كشفت عن ذكرياتها مع ثورة 30 يونيو، قائلة اليوم إللى فرح فيه الناس كلها كان أصعب يوم فى حياتى، كنت بين حاجتين الفرحة لمصر والخوف على أسرتى، فهو كان يوم صعب وفى مشاعر متلخبطة".