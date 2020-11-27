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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1320
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق القصيم ، حائل، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
ما حد سألك
الوفا طبعي
طيب إيش المطلوب!!!!! الحمدلله على نعمة العقل🤲
الوفا طبعي
طيب إيش المطلوب!!!!! الحمدلله على نعمة العقل🤲
abdul
بتطلع بالبلدوزر اذا ما طلعت بالطيب . العهد الذي بينك وبين الشعب الامركي ينتهي الساعة ١٢ ظهرا في ٢٠ يناير ٢٠٢١ وبعدها روح في ستين داهية.
أبو عبدالله الحربي
آلله يحفظك رجل مناسب في زمن مناسب وطني لانحمية لن ولن نستحق العيش فية سيفين ونخلة وتوحيد فضل من آلله وكرم احيد ولن احيد 🇸🇦🙏☝

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