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«ترامب» : سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

Time منذ ساعة
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«ترامب» : سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيغادر البيت الأبيض إذا أعلن المجمع الانتخابي فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي السياق نفسه، أشار الرئيس الأمريكي إلى وجود "تزوير" خلال عملية التصويت؛ بينما من المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في الرابع عشر من ديسمبر لتأكيد الفائز في السباق الرئاسي.

وأوضح ترامب إنه إذا تم تأكيد فوز بايدن من قبل المجمع الانتخابي، فإنه سيغادر البيت الأبيض، لافتًا إلى إنه من الصعب عليه الإقرار بخسارته لصالح بايدن في ظل الظروف الحالية، ورفض الإفصاح عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن.

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
ما حد سألك
الوفا طبعي
طيب إيش المطلوب!!!!! الحمدلله على نعمة العقل🤲
الوفا طبعي
طيب إيش المطلوب!!!!! الحمدلله على نعمة العقل🤲
abdul
بتطلع بالبلدوزر اذا ما طلعت بالطيب . العهد الذي بينك وبين الشعب الامركي ينتهي الساعة ١٢ ظهرا في ٢٠ يناير ٢٠٢١ وبعدها روح في ستين داهية.
أبو عبدالله الحربي
آلله يحفظك رجل مناسب في زمن مناسب وطني لانحمية لن ولن نستحق العيش فية سيفين ونخلة وتوحيد فضل من آلله وكرم احيد ولن احيد 🇸🇦🙏☝

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