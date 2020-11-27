«ترامب» : سأغادر البيت الأبيض إذا تأكد فوز بايدن

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيغادر البيت الأبيض إذا أعلن المجمع الانتخابي فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفي السياق نفسه، أشار الرئيس الأمريكي إلى وجود "تزوير" خلال عملية التصويت؛ بينما من المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في الرابع عشر من ديسمبر لتأكيد الفائز في السباق الرئاسي.
وأوضح ترامب إنه إذا تم تأكيد فوز بايدن من قبل المجمع الانتخابي، فإنه سيغادر البيت الأبيض، لافتًا إلى إنه من الصعب عليه الإقرار بخسارته لصالح بايدن في ظل الظروف الحالية، ورفض الإفصاح عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن.