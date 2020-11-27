ماجد محمد (صدى):
أكد نجم نادي النصر السابق فهد الهريفي، أمس الخميس، على ثقة جماهير العالمي في نجوم الفريق في مباراتهم أمام نادي الهلال على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال فهد الهريفي: "جماهيركم تثق بكم و نحن معكم في كل الأحوال و جماهير العالمي تستحق الفرح"، مضيفًا: "عندي أمل فيكم وإننا سنحقق كأس خادم الحرمين الشريفين وهذي ستصلح كل ما حدث في الأشهر الماضية.. انتوا قدها وانتوا أبطال الموسم الاستثنائي، ودعونا ننسى ما حدث في السابق".
ويستعد فريق النصر لمواجهة الهلال من جديد، مساء يوم السبت المقبل، في تمام 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بنهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.