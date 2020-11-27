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بالصور.. «المسند» : الرياض تشهد أجواء لا تتكرر في السنة إلا لبضعة أيام

Time منذ 5 ساعات
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بالصور.. «المسند» : الرياض تشهد أجواء لا تتكرر في السنة إلا لبضعة أيام

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أمس الخميس، أن منطقة الرياض تشهد اليوم الجمعة، أجواء لا تتكرر في العام.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه الله متوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة وديمية، وأجواء لا تتكرر في السنة إلا لبضعة أيام على الرياض، لافتًا إلى احتمالية وجود رياح جنوبية.

وفي السياق نفسه، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجود أتربة مثارة وأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على: الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفى، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، مرات، وادي الدواسر؛ حيث بدأت الحالة في الساعة الثانية عشرة مساء الخميس، وتنتهي في تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة.

 

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
ما حد سألك
الوفا طبعي
طيب إيش المطلوب!!!!! الحمدلله على نعمة العقل🤲
الوفا طبعي
طيب إيش المطلوب!!!!! الحمدلله على نعمة العقل🤲
abdul
بتطلع بالبلدوزر اذا ما طلعت بالطيب . العهد الذي بينك وبين الشعب الامركي ينتهي الساعة ١٢ ظهرا في ٢٠ يناير ٢٠٢١ وبعدها روح في ستين داهية.
أبو عبدالله الحربي
آلله يحفظك رجل مناسب في زمن مناسب وطني لانحمية لن ولن نستحق العيش فية سيفين ونخلة وتوحيد فضل من آلله وكرم احيد ولن احيد 🇸🇦🙏☝

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