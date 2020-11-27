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شاهد.. كواليس القضية المتورط بها ضباط وعاملين في وزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة

Time منذ 6 ساعات
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شاهد.. كواليس القضية المتورط بها ضباط وعاملين في وزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة

الرياض (صدى):
تحدث الكاتب والمحامي عبدالرحمن اللاحم، عن تفاصيل القضية التي تورط بها ضباط وعاملين بوزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة.

 

وقال " اللاحم " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية:" القضية الأولى لها علاقة بالأمر الملكي متعلقة بإحالة سمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة في التحالف للتحقيق بعد إعفائه من منصبه ".

وأضاف:" تضمنت القضية إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالته للتحقيق وإحالة مجموعة من الضباط في وزارة الدفاع للتحقيق بناء على توصية من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله - ".

وأوضح:" القضية صدر فيها نتائج التحقيق وتم توجيه اتهام ل44 متهما "، لافتا:"  مليار و300 مليون ريال يعتبر رقم مخيف يدل على أهمية التصدي بكل حزم للفساد ".

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أحدث التعليقات

الوفا طبعي
ما حد سألك
الوفا طبعي
طيب إيش المطلوب!!!!! الحمدلله على نعمة العقل🤲
الوفا طبعي
طيب إيش المطلوب!!!!! الحمدلله على نعمة العقل🤲
abdul
بتطلع بالبلدوزر اذا ما طلعت بالطيب . العهد الذي بينك وبين الشعب الامركي ينتهي الساعة ١٢ ظهرا في ٢٠ يناير ٢٠٢١ وبعدها روح في ستين داهية.
أبو عبدالله الحربي
آلله يحفظك رجل مناسب في زمن مناسب وطني لانحمية لن ولن نستحق العيش فية سيفين ونخلة وتوحيد فضل من آلله وكرم احيد ولن احيد 🇸🇦🙏☝

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