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مدير الأمن العام يدشن مركزاً لتأهيل القيادات الأمنية على إدارة مهام السيطرة

Time منذ 14 دقيقة
Views 1290
مدير الأمن العام يدشن مركزاً لتأهيل القيادات الأمنية على إدارة مهام السيطرة

الرياض (صدى):
دشن معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، مركزاً لتدريب وتأهيل القيادات الأمنية التنفيذية على إدارة مهام القيادة والسيطرة، بالاستفادة من خبرات قيادة قوات أمن الحج في ذلك.

ويرتبط المركز التدريبي للقيادة والسيطرة، لأغراض التدريب، بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، حيث يوفر ذلك للمتدربين فرصة الاستفادة - عن بعد - من التقنيات المتطورة للقيادة والسيطرة خلال مواسم الحج والعمرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحج والعمرة، أن المركز الذي يماثل في تقنياته مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج سيساهم في تطوير قدرات القيادات التنفيذية في المهام الأمنية كافة على قيادة المهام الميدانية والسيطرة عليها باستخدام التقنيات المتطورة.

وقد تخلل التدشين اتصالاً مرئياً مباشراً بقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالمسجد الحرام للوقوف على الخدمات المقدمة للمعتمرين في الحرم المكي الشريف.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
خليك بالشبك تمتع بالعالم وهو يتناقل صور ذميمك الذليل وهو يركع للمغولي وانت مثله لك عين تواجه الناس لانك بلا شيمة بارد انت والخنزير واحد سبحان الله الكل تبول على اردوغان من السعودية الى مصر الى المغرب الى السودان الى ليبيا الى اليونان الى المانيا المجردة من الجيوش تبلوت عليه قبل يومين واخضعته للتفتيش ثم نجد ان ليس في حعبة اردوعان الا استدعاء الذيل بن الذليل ذميم بن الذميم ليمشي خلفه كما يمشي الكلب ثم يتبول عليه ويركعه للعلم التركي ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام
يحيى
مني شايف رد على تعليق البكير شايف ثرثرة ياخي ردو علية باارقام مثل ما رد عليكم باارقام 55هدف ودوري 12فريق بينما حمدالله 16 فريق
ابي اشخ فوقك
🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧
بلبل البحر
الله يهديهم
عدو الخونة
وطي ياسافل يابن السافل وطي لعنة الله عليك وعلى كل من رضي بفعلك كانه يقول انه مستعد لفعل كل ما يتنزه ابليس عن فعله صدق الله الذي رفع بعض الى عليين ورد بعضهم الى سافل سافلين يعني في قعر جهنم والكل فوقهم بمافيهم الشياطين والمشركين واليهود والنصارى وسائر العصاة

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