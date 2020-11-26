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بالفيديو.. محامية: ثقافة المجتمع تبرر العنف ضد المرأة ولا تعتبره إيذاءً

Time منذ 49 دقيقة
Views 1502
بالفيديو.. محامية: ثقافة المجتمع تبرر العنف ضد المرأة ولا تعتبره إيذاءً

علي القحطاني (صدى):
أكدت المحامية بيان الزهران أن إثبات وقوع الضرر النفسي من الضحية موجِب لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء، وموجب أيضا لتطبيق العقوبة.

وأوضحت الزهران أن العنف يكون عن طريق التوبيخ وتوجيه كلمات نابية للمرأة، أو محاولة تقليل من احترامها أوحرمانها من العمل والتعليم بشكل يضر نفسيتها.

وأكدت المحامية أن هذه الجريمة من قبل الضحية أمام القضاء موجبة لتطبيق نظام الحماية وتطبيق العقوبة.

وأضافت أن ثقافة المجتمع تبرر العنف ضد المرأة ولا تعتبره إيذاءً، والبعض يرى أن هذا التصرف طبيعي ضد المرأة، مشيرا إلى أن حالات العنف لم تزداد، لكن معرفة المرأة بحقوقها أدت إلى بروز الكثير من حالات العنف على السطح.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
خليك بالشبك تمتع بالعالم وهو يتناقل صور ذميمك الذليل وهو يركع للمغولي وانت مثله لك عين تواجه الناس لانك بلا شيمة بارد انت والخنزير واحد سبحان الله الكل تبول على اردوغان من السعودية الى مصر الى المغرب الى السودان الى ليبيا الى اليونان الى المانيا المجردة من الجيوش تبلوت عليه قبل يومين واخضعته للتفتيش ثم نجد ان ليس في حعبة اردوعان الا استدعاء الذيل بن الذليل ذميم بن الذميم ليمشي خلفه كما يمشي الكلب ثم يتبول عليه ويركعه للعلم التركي ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام
يحيى
مني شايف رد على تعليق البكير شايف ثرثرة ياخي ردو علية باارقام مثل ما رد عليكم باارقام 55هدف ودوري 12فريق بينما حمدالله 16 فريق
ابي اشخ فوقك
🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧
بلبل البحر
الله يهديهم
عدو الخونة
وطي ياسافل يابن السافل وطي لعنة الله عليك وعلى كل من رضي بفعلك كانه يقول انه مستعد لفعل كل ما يتنزه ابليس عن فعله صدق الله الذي رفع بعض الى عليين ورد بعضهم الى سافل سافلين يعني في قعر جهنم والكل فوقهم بمافيهم الشياطين والمشركين واليهود والنصارى وسائر العصاة

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