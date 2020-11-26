إطلاق ميزة جديدة في «سناب شات»

واشنطن (صدى):
أتاحت شركة "سناب" الأمريكية، ميزة Spotlight الجديدة في تطبيق "سناب شات"؛ حيث يستطيع المستخدم من خلالها مشاركة مقاطع الفيديو الناجحة في التطبيق، كما تتوفر لأجهزة جوجل أندرويد وأجهزة أبل "آي أو إس".
ويكشف سناب شات، عن وظيفة Spotlight الجديدة للمستخدم كأحد الاختيارات بمجرد النقر على زر "الإرسال"، وقبل نشر أحد الموضوعات في القسم الجديد يمكن إضافته إلى هاشتاج معين؛ حيث يتم الإشراف على محتويات Spotlight ولا يُسمح بالتعليق عليها بشكل عام.
ويمكن مشاركة محتويات تلك الوظيفة وتسجيل الإعجاب بها، وهو ما تنص عليه الخدمة صراحة، إلى جانب وجود مسابقة إبداعية للحصول على أفضل لقطات الفيديو من المستخدمين، وهي الفكرة الأساسية، التي تعتمد عليها الكثير من الخدمات المشابهة الأخرى مثل Tiktok أو Triller أو إنستغرام Reel.