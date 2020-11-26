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إطلاق ميزة جديدة في «سناب شات»

Time منذ ساعة
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إطلاق ميزة جديدة في «سناب شات»

واشنطن (صدى):
أتاحت شركة "سناب" الأمريكية، ميزة Spotlight الجديدة في تطبيق "سناب شات"؛ حيث يستطيع المستخدم من خلالها مشاركة مقاطع الفيديو الناجحة في التطبيق، كما تتوفر لأجهزة جوجل أندرويد وأجهزة أبل "آي أو إس".

ويكشف سناب شات، عن وظيفة Spotlight الجديدة للمستخدم كأحد الاختيارات بمجرد النقر على زر "الإرسال"، وقبل نشر أحد الموضوعات في القسم الجديد يمكن إضافته إلى هاشتاج معين؛ حيث يتم الإشراف على محتويات Spotlight ولا يُسمح بالتعليق عليها بشكل عام.

ويمكن مشاركة محتويات تلك الوظيفة وتسجيل الإعجاب بها، وهو ما تنص عليه الخدمة صراحة، إلى جانب وجود مسابقة إبداعية للحصول على أفضل لقطات الفيديو من المستخدمين، وهي الفكرة الأساسية، التي تعتمد عليها الكثير من الخدمات المشابهة الأخرى مثل Tiktok أو Triller أو إنستغرام Reel.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
خليك بالشبك تمتع بالعالم وهو يتناقل صور ذميمك الذليل وهو يركع للمغولي وانت مثله لك عين تواجه الناس لانك بلا شيمة بارد انت والخنزير واحد سبحان الله الكل تبول على اردوغان من السعودية الى مصر الى المغرب الى السودان الى ليبيا الى اليونان الى المانيا المجردة من الجيوش تبلوت عليه قبل يومين واخضعته للتفتيش ثم نجد ان ليس في حعبة اردوعان الا استدعاء الذيل بن الذليل ذميم بن الذميم ليمشي خلفه كما يمشي الكلب ثم يتبول عليه ويركعه للعلم التركي ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام
يحيى
مني شايف رد على تعليق البكير شايف ثرثرة ياخي ردو علية باارقام مثل ما رد عليكم باارقام 55هدف ودوري 12فريق بينما حمدالله 16 فريق
ابي اشخ فوقك
🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧🦧
بلبل البحر
الله يهديهم
عدو الخونة
وطي ياسافل يابن السافل وطي لعنة الله عليك وعلى كل من رضي بفعلك كانه يقول انه مستعد لفعل كل ما يتنزه ابليس عن فعله صدق الله الذي رفع بعض الى عليين ورد بعضهم الى سافل سافلين يعني في قعر جهنم والكل فوقهم بمافيهم الشياطين والمشركين واليهود والنصارى وسائر العصاة

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