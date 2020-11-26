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شاهد.. كواليس القضية المتورط بها ضباط وعاملين في وزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1811
شاهد.. كواليس القضية المتورط بها ضباط وعاملين في وزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة

الرياض (صدى):
تحدث الكاتب والمحامي عبدالرحمن اللاحم، عن تفاصيل القضية التي تورط بها ضباط وعاملين بوزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة.

 

وقال " اللاحم " خلال مداخلة هاتفية عبر قناة العربية:" القضية الأولى لها علاقة بالأمر الملكي متعلقة بإحالة سمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة في التحالف للتحقيق بعد إعفائه من منصبه ".

وأضاف:" تضمنت القضية إعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالته للتحقيق وإحالة مجموعة من الضباط في وزارة الدفاع للتحقيق بناء على توصية من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله - ".

وأوضح:" القضية صدر فيها نتائج التحقيق وتم توجيه اتهام ل44 متهما "، لافتا:"  مليار و300 مليون ريال يعتبر رقم مخيف يدل على أهمية التصدي بكل حزم للفساد ".

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هيئة مكافحة الفساد : تورط ضباط وعاملين بوزارة الدفاع بتعاملات مالية مشبوهة

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اهانه لابعدها اهانه شي يفشل
ابن حزم
الله يحفظ بلادنا وشبابنا من شر الآفات والمهلكات
انور المالكي
شف بطون الحريم تقول بطن حامل
ابن حزم
هذا الفعل من هؤلاء الفتية يعكس اولا قلة التريية ثم قلة هيبة أجهزة الأمن في محيطهم وكذلك قلة هيبة المجتمع

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