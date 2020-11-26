بالصور.. الهلال يؤدي مرانه استعدادا لنهائى كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
أدى فريق الهلال مساء اليوم الخميس مرانه تحت إشراف مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعد تعافيه من فيروس كورونا ، استعدادا لنهائى كأس خادم الحرمين الشريفين يوم السبت المقبل .
بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة ، وفرض الجهاز الفني عددا من الجمل الفنية والتكتيكية.
شارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد .
اختتم رازفان المران بمناورة على جزء من الملعب ، ودخل اللاعبون لمقر المعسكر تأهبا لخوض نهائي كأس الملك يوم السبت القادم.