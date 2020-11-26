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بالصور.. الهلال يؤدي مرانه استعدادا لنهائى كأس الملك

Time منذ 48 دقيقة
Views 1464
بالصور.. الهلال يؤدي مرانه استعدادا لنهائى كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
أدى فريق الهلال مساء اليوم الخميس مرانه تحت إشراف مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعد تعافيه من فيروس كورونا ، استعدادا لنهائى كأس خادم الحرمين الشريفين يوم السبت المقبل .

بدأ المران بتدريبات لياقية متنوعة ، وفرض الجهاز الفني عددا من الجمل الفنية والتكتيكية.

شارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، وتابع المران رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد .

اختتم رازفان المران بمناورة على جزء من الملعب ، ودخل اللاعبون لمقر المعسكر تأهبا لخوض نهائي كأس الملك يوم السبت القادم.

 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اهانه لابعدها اهانه شي يفشل
ابن حزم
الله يحفظ بلادنا وشبابنا من شر الآفات والمهلكات
انور المالكي
شف بطون الحريم تقول بطن حامل
ابن حزم
هذا الفعل من هؤلاء الفتية يعكس اولا قلة التريية ثم قلة هيبة أجهزة الأمن في محيطهم وكذلك قلة هيبة المجتمع

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