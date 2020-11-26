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بالفيديو.. موكب ضخم لوداع أسطورة كرة القدم مارادونا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. موكب ضخم لوداع أسطورة كرة القدم مارادونا

وكالات (صدى):
قام العديد من أبناء الشعب الأرجنتيني بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان النجم الأسطوري دييغو أرماندو مارادونا وذلك بعد أن تُوفي أمس الأربعاء إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ60.

وأظهر مقطع فيديو لقطات من جنازة الأسطورة الكروية مارادونا حيث شُيعت جنازته من مقر القصر الرئاسي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في موكب ضخم التف حوله الملايين من أبناء بلاد الفضة.

كان ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين قد أعلن عن حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، وذلك عقب وفاة مارادونا في منزله بمدينة تيغري الأرجنتينية.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اهانه لابعدها اهانه شي يفشل
ابن حزم
الله يحفظ بلادنا وشبابنا من شر الآفات والمهلكات
انور المالكي
شف بطون الحريم تقول بطن حامل
ابن حزم
هذا الفعل من هؤلاء الفتية يعكس اولا قلة التريية ثم قلة هيبة أجهزة الأمن في محيطهم وكذلك قلة هيبة المجتمع

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