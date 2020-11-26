بالفيديو.. موكب ضخم لوداع أسطورة كرة القدم مارادونا

وكالات (صدى):
قام العديد من أبناء الشعب الأرجنتيني بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان النجم الأسطوري دييغو أرماندو مارادونا وذلك بعد أن تُوفي أمس الأربعاء إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز الـ60.
وأظهر مقطع فيديو لقطات من جنازة الأسطورة الكروية مارادونا حيث شُيعت جنازته من مقر القصر الرئاسي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في موكب ضخم التف حوله الملايين من أبناء بلاد الفضة.
كان ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين قد أعلن عن حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، وذلك عقب وفاة مارادونا في منزله بمدينة تيغري الأرجنتينية.