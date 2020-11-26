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الدريس: مستوى تحصيل المعلمين وخبراتهم تحدد درجة رخصتهم التعليمية

Time منذ ساعة
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الدريس: مستوى تحصيل المعلمين وخبراتهم تحدد درجة رخصتهم التعليمية

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور محمد الدريس المشرف العام على الإدارة العامة للرخص المهنية أن الرخص المهنية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق رؤية المملكة.

وأكدت هيئة تقويم التعليم على ضرورة حصول المعلمين والمعلمات على رخصة ممارسة هذه المهنة، مشيرا إلى أن هدف الرخص التعليمية هي تحويل الوظيفة التعليمية إلى مهنة تكون لها محفزاتها ودرجاتها مما يحفز المعلمين على الأداء الأمثل .

وأضاف: "صدرت ضوابط من هيئة تقويم وهي تأتي على 4 مستويات (رخصة معلم ،وممارس ومتقظم، خبير )", مبينا أن مستوى تحصيل المعلمين وخبراتهم تحدد درجة رخصتهم التعليمية ، لافتا إلى أن الرخصة المهنية ستمنح لمجتازي اختبار كفايات .

تعد الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من أهم الوثائق التي تصدرها الهيئة تبعاً لضوابط ومعايير محددة، وتعتبر إحدى متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية

 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اهانه لابعدها اهانه شي يفشل
ابن حزم
الله يحفظ بلادنا وشبابنا من شر الآفات والمهلكات
انور المالكي
شف بطون الحريم تقول بطن حامل
ابن حزم
هذا الفعل من هؤلاء الفتية يعكس اولا قلة التريية ثم قلة هيبة أجهزة الأمن في محيطهم وكذلك قلة هيبة المجتمع

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