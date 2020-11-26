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شاهد.. مواطن يوثق اعتداء على أشجار خضراء في الأفلاج

Time منذ 26 دقيقة
Views 1456
شاهد.. مواطن يوثق اعتداء على أشجار خضراء في الأفلاج

الرياض (صدى):
وثق مواطن مقطع فيديو يرصد الاعتداء على أشجار خضراء في أحد شعاب الهدار بالأفلاج، مما أثار غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بالتحقيق في الأمر وضبط المتورطين.

 

وقال موثق المقطع:" مع استمرار هذا السعار الذي أصاب الحطابين لن تجد حتى الطيور ما تستظل فيه ".

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة استنكرت الاعتداء على شجرة معمرة من قبل إحدى الجهات في جازان، متوعدةً بتطبيق العقوبات النظامية على المتسبب في هذه المخالفة.

وأوضحت وزارة البيئة أن المتعدي على شجرة " الضبر " المعمرة في منطقة جازان، والتي ظهرت في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو شركة قامت بإزالة الشجرة بطريقة غير نظامية بغرض تنفيذ خدمات في الموقع، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية بهذا الأمر.

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أحدث التعليقات

رحآل
شيء جميل و طيب يعطون الفرصة لغيرهم يتوظف. اهم شي السعودة. 🌹
زعيم اااسيا
سوف يقضي الهلال على مشروع الفساد ويسقطهم في الحضيض كما اسقطهم في اسفل اترتيب الدوري
ابو يزن
اعلام هذا الفريق يعتبر مسخرة المتابعين ويضحكون علي جمهورهم والمصيبه انهم مقتنعين بهم ويفتكرون ان نادبهم نادي كبير وهو من أندية الوسط واعلامهم يصايحون مره الحكام ومره الاعبين ومره المدرب والعله ناديهم وهذا مستواه
زاير
غير صحيح المعلمين يتمتعون باجازة سنوية كافية لاستعادة نشاطة و عمل مأجور عليه و يحث عليه الدين .
زاير
الكشف تم علي عدة رحلات للاشتباه وليس علي بنات استراليا العفيفات العذاري .

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