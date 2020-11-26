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الشثري يوضح الواجب على من أفطرت لعذر الحمل أو الرضاعة

Time منذ 59 دقيقة
Views 1477
الشثري يوضح الواجب على من أفطرت لعذر الحمل أو الرضاعة

علي القحطاني (صدى):
أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري عضوهيئة كبار العلماء الواجب على من أفطرت لعذر الحمل أو الرضاعة .

قال الشثري: " إذا ترك الإنسان صيام رمضان لعذر من سفر أو مرض أو رضاعة أو حمل فيجب عليه قضاء هذه الأيام وبالنسبة للمرضع والحامل فإذا خافت على نفسها فإنها تكتفي بالقضاء قبل رمضان التالي".

وأضاف: "إذا خافت علي ولديها فإنها تصوم القضاء وتقوم بالإطعام ، وإذا تكرر هذا فإنها لابد أن تصوم قبل رمضان التالي".

وتابع الشثري: "الإطعام يكون عن طريق إخراج نصف صاعا يطعم به مسكين على كل يوم من أيام قضاءها ولايلزم أن يكون الصوم و الإطعام في نفس اليوم "

 

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابن حزم
اهانه لابعدها اهانه شي يفشل
ابن حزم
الله يحفظ بلادنا وشبابنا من شر الآفات والمهلكات
انور المالكي
شف بطون الحريم تقول بطن حامل
ابن حزم
هذا الفعل من هؤلاء الفتية يعكس اولا قلة التريية ثم قلة هيبة أجهزة الأمن في محيطهم وكذلك قلة هيبة المجتمع

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