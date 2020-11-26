النصر يرفع مكآفاة الفوز بكأس الملك إلى ٢٥٠ ألف ريال ويضع "أمرابط" على دكة البدلاء

طلال الغامدي (صدى):
قرر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر وضع نور الدين أمرابط على دكة البدلاء في نهائي كأس الملك ضد الهلال.
كان أمرابط ظهر بعد مباراة النصر والهلال خلال الجولة الخامسة من دوري المحترفين،في لقطة انفعال مع كل من عبد الرزاق حمد الله ومايكون، أثناء اصطفاف جميع اللاعبين للرفع من الروح المعنوية عقب الخسارة.
كما قررت إدارة النصر رفع مكآفاة الفوز بكأس الملك إلى ٢٥٠ الف ريال، وطالبت اللاعبين بالظهور المميز في النهائي بعد غد السبت.
يذكر أن الهلال يلتقي نظيره النصر، يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.