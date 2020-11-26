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النصر يرفع مكآفاة الفوز بكأس الملك إلى ٢٥٠ ألف ريال ويضع "أمرابط" على دكة البدلاء

Time منذ ساعة
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النصر يرفع مكآفاة الفوز بكأس الملك إلى ٢٥٠ ألف ريال ويضع "أمرابط" على دكة البدلاء

طلال الغامدي (صدى):
قرر البرتغالي روي فيتوريا، مدرب فريق النصر وضع نور الدين أمرابط على دكة البدلاء في نهائي كأس الملك ضد ‎الهلال.

كان أمرابط ظهر بعد مباراة النصر والهلال خلال الجولة الخامسة من دوري المحترفين،في لقطة انفعال مع كل من عبد الرزاق حمد الله ومايكون، أثناء اصطفاف جميع اللاعبين للرفع من الروح المعنوية عقب الخسارة.

‏كما قررت إدارة النصر رفع مكآفاة الفوز بكأس الملك إلى ٢٥٠ الف ريال، وطالبت اللاعبين بالظهور المميز في النهائي بعد غد السبت.

يذكر أن الهلال يلتقي نظيره النصر، يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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أحدث التعليقات

رحآل
شيء جميل و طيب يعطون الفرصة لغيرهم يتوظف. اهم شي السعودة. 🌹
زعيم اااسيا
سوف يقضي الهلال على مشروع الفساد ويسقطهم في الحضيض كما اسقطهم في اسفل اترتيب الدوري
ابو يزن
اعلام هذا الفريق يعتبر مسخرة المتابعين ويضحكون علي جمهورهم والمصيبه انهم مقتنعين بهم ويفتكرون ان نادبهم نادي كبير وهو من أندية الوسط واعلامهم يصايحون مره الحكام ومره الاعبين ومره المدرب والعله ناديهم وهذا مستواه
زاير
غير صحيح المعلمين يتمتعون باجازة سنوية كافية لاستعادة نشاطة و عمل مأجور عليه و يحث عليه الدين .
زاير
الكشف تم علي عدة رحلات للاشتباه وليس علي بنات استراليا العفيفات العذاري .

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