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المرتزق عبدالباري عطوان يتاجر بالقضية الفلسطينية لإرضاء إيران

Time منذ ساعة
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المرتزق عبدالباري عطوان يتاجر بالقضية الفلسطينية لإرضاء إيران

القدس (صدى):
يستمر المرتزق عبدالباري عطوان في مهاتراته، حيث تحول إلى بوق يدافع عن المشروع الإيراني الذي يسعى لتدمير الدول العربية.

وأصبح المرتزق عبدالباري عطوان يتاجر بالقضية الفلسطينية ويربطها بالأفعال الإرهابية من أجل إرضاء إيران.

وظهر عطوان في مقطع فيديو يقول: "قوة أنصار الله التي يقودها محمد علي الحوثي وحلفائها باليمن يستطيعوا أن يصيبوا أهدافا بدقة في فلسطين، وتفشل كل القوات الدفاعية المتطورة للتصدي لها"

وقال الأمير سطان بن خالد : "‏هذا الشخص الذي صدع رؤوسنا بإدعائه الدفاع عن القومية العربية أصبح بوق يدافع عن المشروع الإيراني الذي يسعى لتدمير الدول العربية ولم يقف عند هذا الحد بل أصبح يتاجر بالقضية الفلسطينية ويربطها بتلك الأفعال الإرهابية من أجل إرضاء أسياده في إيران وسوريا, مفهوم العروبة لديه مرتبط بالمال ".

 

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أحدث التعليقات

رحآل
شيء جميل و طيب يعطون الفرصة لغيرهم يتوظف. اهم شي السعودة. 🌹
زعيم اااسيا
سوف يقضي الهلال على مشروع الفساد ويسقطهم في الحضيض كما اسقطهم في اسفل اترتيب الدوري
ابو يزن
اعلام هذا الفريق يعتبر مسخرة المتابعين ويضحكون علي جمهورهم والمصيبه انهم مقتنعين بهم ويفتكرون ان نادبهم نادي كبير وهو من أندية الوسط واعلامهم يصايحون مره الحكام ومره الاعبين ومره المدرب والعله ناديهم وهذا مستواه
زاير
غير صحيح المعلمين يتمتعون باجازة سنوية كافية لاستعادة نشاطة و عمل مأجور عليه و يحث عليه الدين .
زاير
الكشف تم علي عدة رحلات للاشتباه وليس علي بنات استراليا العفيفات العذاري .

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