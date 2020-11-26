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القبض على 3 وافدين لمتاجرتهم بشرائح اتصال سُجلت بأرقام مجهولين في الرياض

Time منذ 34 دقيقة
Views 1351
القبض على 3 وافدين لمتاجرتهم بشرائح اتصال سُجلت بأرقام مجهولين في الرياض

الرياض (صدى):
تمكنت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض من القبض على 3 وافدين لمتاجرتهم بشرائح الاتصال بعد تفعيلها بأسماء وأرقام هويات مقيمين وأشخاص مجهولين.

وتأتي ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة على بعض أسواق الاتصالات بمدينة الرياض بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.

وجاءت هذه الجولة بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لتكثيف الجولات الميدانية والتأكد من نظامية العمل في أسواق الاتصالات وضبط الممارسات المخالفة.

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أحدث التعليقات

QLQ
... ع القوة
دكتور رايق بن فايق
ترتيب حاقد كاذب السعودية هي الأقوى عربيا واسوي 5 مشاركات كأس العالم
دكتور رايق بن فايق
تمام ممكن توضيف العاطلين وقسمة الراتب على شخصين وخفض أسعار السلع وتنتهي العطالة
عبدالله
ازعجتو أم آمنا يوم غاب والحين هوسبب الخسارة
عبدالعزيز
الغاء التقاعد المبكر افضل 🤔🤔😏😏

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