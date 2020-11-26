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فتح باب الترشح للتدريس في الخارج للعام المقبل

Time منذ ساعة
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فتح باب الترشح للتدريس في الخارج للعام المقبل

علي القحطاني (صدى):
أصدرت وزارة التعليم، اليوم، تعميم لجميع الإدارات يفيد بدء الترشح للتدريس في الخارج للعام الدراسي المقبل 1443.

وأوضحت الوزارة خلال التعميم أنه " نظرا لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1443 / 144۲،ـ آمل الاطلاع والرفع بترشيحات منسوبيكم للإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ٢٠/٧/١٤٤٢ ولن ينظر فيما يصل بعد هذا التاريخ".

وشددت على ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة فقط. وتجدون برفقه ضوابط وإجراءات الترشيح للإيفاد للعمل بالتدريس في الخارج، ويمكن الاطلاع على التعميم وكامل مرفقاته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة WwWw.moe.gov.sa”.

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أحدث التعليقات

رحآل
شيء جميل و طيب يعطون الفرصة لغيرهم يتوظف. اهم شي السعودة. 🌹
زعيم اااسيا
سوف يقضي الهلال على مشروع الفساد ويسقطهم في الحضيض كما اسقطهم في اسفل اترتيب الدوري
ابو يزن
اعلام هذا الفريق يعتبر مسخرة المتابعين ويضحكون علي جمهورهم والمصيبه انهم مقتنعين بهم ويفتكرون ان نادبهم نادي كبير وهو من أندية الوسط واعلامهم يصايحون مره الحكام ومره الاعبين ومره المدرب والعله ناديهم وهذا مستواه
زاير
غير صحيح المعلمين يتمتعون باجازة سنوية كافية لاستعادة نشاطة و عمل مأجور عليه و يحث عليه الدين .
زاير
الكشف تم علي عدة رحلات للاشتباه وليس علي بنات استراليا العفيفات العذاري .

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