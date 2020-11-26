حسم موقف الدوسري من المشاركة في نهائي كأس الملك أمام النصر " فيديو " 

ماجد محمد (صدى):
شارك لاعب الهلال سالم الدوسري في تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالى، الأمر الذي يؤكد مشاركته في نهائي كأس الملك أمام النصر المقرر إقامتها السبت المقبل.
وكان الدوسري ذكر في تصريحات تلفزيونية أمس:"
من المعروف أن مباريات النهائيات دائما أقل الأخطاء فيها هي ما تجعلك الأقرب للفوز ".
وأضاف الدوسري: "الفرص متكافئة للفريقين.. وبالانضباط والتكتيك إن شاء الله نحقق البطولة.. الآن أغلقنا ملف مباراة الدوري والآن تركيزنا على نهائي الكأس".
يذكر أن الدوسري شارك في جزء من تدريبات الهلال أمس الأربعاء، قبل أن يستكمل برنامجه التأهيلي، بعد الإصابة التي لحقت به مع المنتخب الوطني ضد جامايكا الأسبوع الماضي، وغيبته عن الديربي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الإثنين الماضي.