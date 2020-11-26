محترف النصر السابق: غادرت المملكة لمواصلة مسيرتي في أعلى مستوى بأوروبا 

نواف السالم (صدى):
قال محترف النصر السابق أحمد موسى:" مع الاحترام الواجب لنادي النصر، أنا غادرت السعودية لمواصلة مسيرتي في أعلى مستوى في أوروبا، وهذا هو طموحي ".
وحول انتقاله لـ شيفيلد وينزداي، أوضح موسى خلال تصريحات صحفية:" لا أعرف من أين تأتي هذه القصة لأنني لا أعير اهتماما للشائعات والقيل والقال "، مبينا:" أريد أن ألعب على أعلى مستوى مثل كل لاعب يمثل بلاده ".
وأشار:" لبعض الأسباب لم تنجح الأمور في الواقع هناك في ليستر سيتي، لكن لا يمكنك التركيز كثيرًا على الماضي ".
وتابع:" صحيح أن هناك اهتمامًا حقيقيًا من مختلف الأندية، لكن وكيل أعمالي توني " هاريس " هو من يتعامل مع ذلك "، لافتا:" إنه يعرف ما أريد ويعلم أيضًا أنني أريد أن ألعب على أعلى مستوى في هذه المرحلة من مسيرتي الاحترافية ".