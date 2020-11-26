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محترف النصر السابق: غادرت المملكة لمواصلة مسيرتي في أعلى مستوى بأوروبا 

Time منذ 48 دقيقة
Views 1690
محترف النصر السابق: غادرت المملكة لمواصلة مسيرتي في أعلى مستوى بأوروبا 

نواف السالم (صدى):
قال محترف النصر السابق أحمد موسى:" مع الاحترام الواجب لنادي ‎النصر، أنا غادرت السعودية لمواصلة مسيرتي في أعلى مستوى في أوروبا، وهذا هو طموحي ".

وحول انتقاله لـ شيفيلد وينزداي، أوضح موسى خلال تصريحات صحفية:" لا أعرف من أين تأتي هذه القصة لأنني لا أعير اهتماما للشائعات والقيل والقال "، مبينا:" أريد أن ألعب على أعلى مستوى مثل كل لاعب يمثل بلاده ".

 

وأشار:" لبعض الأسباب لم تنجح الأمور في الواقع هناك في ليستر سيتي، لكن لا يمكنك التركيز كثيرًا على الماضي ".

 

وتابع:" صحيح أن هناك اهتمامًا حقيقيًا من مختلف الأندية، لكن وكيل أعمالي توني " هاريس " هو من يتعامل مع ذلك "، لافتا:"  إنه يعرف ما أريد ويعلم أيضًا أنني أريد أن ألعب على أعلى مستوى في هذه المرحلة من مسيرتي الاحترافية ".

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أحدث التعليقات

QLQ
... ع القوة
دكتور رايق بن فايق
ترتيب حاقد كاذب السعودية هي الأقوى عربيا واسوي 5 مشاركات كأس العالم
دكتور رايق بن فايق
تمام ممكن توضيف العاطلين وقسمة الراتب على شخصين وخفض أسعار السلع وتنتهي العطالة
عبدالله
ازعجتو أم آمنا يوم غاب والحين هوسبب الخسارة
عبدالعزيز
الغاء التقاعد المبكر افضل 🤔🤔😏😏

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