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حساب المواطن يدعو المستفيدين بتحديث بياناتهم في هذه الحالة

Time منذ 40 دقيقة
Views 1715
حساب المواطن يدعو المستفيدين بتحديث بياناتهم في هذه الحالة

عادل الحربي (صدى):
وجه حساب المواطن المستفيدين بضرورة تحديث بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

وقال حساب المواطن عبر حسابه بموقع تويتر، أن تحديث البيانات المدخلة سابقًا يكون خلال مدة 15 يومًا من حدوث أي تغيير عن طريق البوابة الإلكترونية للبرنامج، وذلك لضمان استمرارية الدعم.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن، 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.

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أحدث التعليقات

QLQ
... ع القوة
دكتور رايق بن فايق
ترتيب حاقد كاذب السعودية هي الأقوى عربيا واسوي 5 مشاركات كأس العالم
دكتور رايق بن فايق
تمام ممكن توضيف العاطلين وقسمة الراتب على شخصين وخفض أسعار السلع وتنتهي العطالة
عبدالله
ازعجتو أم آمنا يوم غاب والحين هوسبب الخسارة
عبدالعزيز
الغاء التقاعد المبكر افضل 🤔🤔😏😏

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