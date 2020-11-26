الأعداد السابقة للصحيفة

"هدف" يحذر مستفيدي "حافز" من التعامل مع الأشخاص الغير مصرح لهم

Time منذ ساعة
Views 1489
"هدف" يحذر مستفيدي "حافز" من التعامل مع الأشخاص الغير مصرح لهم

الرياض (صدى):
حذر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المستفيدين من برنامجي حافز (إعانة البحث عن عمل) و (صعوبة الحصول على عمل)، من التعامل مع الأشخاص الغير مصرح لهم الدخول إلى موقع البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، ما قد يترتب عليه إساءة استخدام البيانات الشخصية للمستفيد في عمليات غير نظامية خلال قيامهم بالتحديث الدوري وإجراء التدريبات عوضاً عنه، منبهاً في الوقت ذاته إلى عدم إفشاء البيانات الرسمية الخاصة لأي جهة أو طرف.

ويعتبر دخول غير المستفيد للبوابة الوطنية للعمل "طاقات" جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال، وذلك وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتأتي عملية الدخول الأسبوعي للمستفيد من برنامج إعانة البحث عن عمل، تعزيزاً للتواصل المباشر مع البرنامج والتي تساعد المستفيد من الاطلاع على كافة المعلومات والإرشادات الخاصة بالبرنامج من جهة، والخدمات المقدمة من دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، ويعد هذا الإجراء الأسبوعي مؤشر لجدية المستفيد في بحثه عن عمل وبالتالي استحقاقه خدمات التوظيف والتأهيل والمخصص المالي.

وأشار، إلى أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكدا أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج ساهم بالتسهيل على كافة المستفيدين والمستفيدات.

وأوضح الصندوق، أنه تم البدء قبل عدة أشهر في تطبيق مشروع جدية الباحث والباحثة عن عمل في الحصول على الفرصة الوظيفية؛ من خلال التواصل المباشر معهم وعرض الفرص الوظيفية الملائمة لهم، وقد تجاوز من تم توظيفهم من مستفيدي حافز 40 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأكد "هدف" أنه يتم التعامل مع الحسابات الوهمية، من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراء النظامي تجاه المخالفين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

QLQ
... ع القوة
دكتور رايق بن فايق
ترتيب حاقد كاذب السعودية هي الأقوى عربيا واسوي 5 مشاركات كأس العالم
دكتور رايق بن فايق
تمام ممكن توضيف العاطلين وقسمة الراتب على شخصين وخفض أسعار السلع وتنتهي العطالة
عبدالله
ازعجتو أم آمنا يوم غاب والحين هوسبب الخسارة
عبدالعزيز
الغاء التقاعد المبكر افضل 🤔🤔😏😏

أخر الأخبار

حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً على متن سفينة في مياه الخليج العربي
حرس الحدود يخلي بحاراً مصرياً على متن سفينة في مياه الخليج العربي
Time منذ 9 دقائق Views 1203
يافرحتها بأول تجربة للطيران
يافرحتها بأول تجربة للطيران
Time منذ 13 دقيقة Views 199
الكثرة تغلب الشجاعة
الكثرة تغلب الشجاعة
Time منذ 13 دقيقة Views 241
مواطن يوثق احتراق محول كهربائي
مواطن يوثق احتراق محول كهربائي
Time منذ 13 دقيقة Views 168
بالفيديو.. ضباع تتجول في أحد أحياء غرب ‎نجران
بالفيديو.. ضباع تتجول في أحد أحياء غرب ‎نجران
Time منذ 20 دقيقة Views 1447
حسم موقف الدوسري من المشاركة في نهائي كأس الملك أمام النصر " فيديو " 
حسم موقف الدوسري من المشاركة في نهائي كأس الملك أمام النصر " فيديو " 
Time منذ 26 دقيقة Views 1577
القبض على 3 وافدين لمتاجرتهم بشرائح اتصال سُجلت بأرقام مجهولين في الرياض
القبض على 3 وافدين لمتاجرتهم بشرائح اتصال سُجلت بأرقام مجهولين في الرياض
Time منذ 34 دقيقة Views 1339
حساب المواطن يدعو المستفيدين بتحديث بياناتهم في هذه الحالة
حساب المواطن يدعو المستفيدين بتحديث بياناتهم في هذه الحالة
Time منذ 40 دقيقة Views 1711
محترف النصر السابق: غادرت المملكة لمواصلة مسيرتي في أعلى مستوى بأوروبا 
محترف النصر السابق: غادرت المملكة لمواصلة مسيرتي في أعلى مستوى بأوروبا 
Time منذ 48 دقيقة Views 1687
بالفيديو.. سيول عارمة تضرب وادي رزان في جازان
بالفيديو.. سيول عارمة تضرب وادي رزان في جازان
Time منذ 55 دقيقة Views 1656