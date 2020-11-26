هدف الشهري يستحوذ على جائزة الأفضل بالجولة الخامسة 

طلال الغامدي (صدى):
حصل نجم نادي الهلال، صالح الشهري، على جائزة هدف الجولة الخامسة " قمة الرياض "، من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واختار الجمهور هدف صالح الشهري في شباك النصر ليحصل على هدف الجولة الخامسة.
وكان يُنافس الشهري على أفضل هدف في الجولة كل من؛ هدف نجم نادي الفيصلي، جيليرمي أوجستو في شباك الاتحاد، والهدف الذي أحرزه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، البرازيلي رومارينيو في شباك عنابي سدير.
ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 5 جولات على انطلاق المسابقة.