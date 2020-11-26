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" الموارد البشرية ": يحق للمرأة التي تعرضت للعنف الإبلاغ عن زوجها أو أهلها " فيديو " 

Time منذ ساعة
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" الموارد البشرية ": يحق للمرأة التي تعرضت للعنف الإبلاغ عن زوجها أو أهلها " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
قال وكيل الوزارة المساعد للتوجيه الاجتماعي بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد أحمد الحديثي، إنه يحق للمرأة التي تعرضت للعنف أن تبلغ عن زوجها أو أهلها لمركز بلاغات العنف الأسري.

وأضاف " الحديثي " خلال حواره عبر قناة الرسالة:" جميع من تعرض للإيذاء سواء من النساء أو الأطفال من حقه إبلاغ مركز الاتصال على الرقم " 1919 "  للحصول على الدعم الكامل لمباشرة البلاغ وحماية المستنجد بهذا الرقم ".

وأوضح أن مركز بلاغات العنف الأسري يمكن من تعرض للعنف من حقوقه سواءً كانت حقوق تعليمية أو مدنية أو حمايته من الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو أي نوع من أنواع الاعتداءات التي نص عليها النظام، مبينا:"  هذا مطبق الآن ونسعى لرفع الوعي فيه لدى الجميع حتى يعرفوا حقوقهم وآليات التعامل مع حالات العنف التي يتعرضوا لها ".

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أحدث التعليقات

QLQ
... ع القوة
دكتور رايق بن فايق
ترتيب حاقد كاذب السعودية هي الأقوى عربيا واسوي 5 مشاركات كأس العالم
دكتور رايق بن فايق
تمام ممكن توضيف العاطلين وقسمة الراتب على شخصين وخفض أسعار السلع وتنتهي العطالة
عبدالله
ازعجتو أم آمنا يوم غاب والحين هوسبب الخسارة
عبدالعزيز
الغاء التقاعد المبكر افضل 🤔🤔😏😏

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