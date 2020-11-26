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عمدة مدينة نابولي يطلق إسم مارادونا على ملعب سان باولو

Time منذ ساعة
Views 1571
عمدة مدينة نابولي يطلق إسم مارادونا على ملعب سان باولو

وكالات (صدى):
قررت مدينة نابولي الإيطالية، تكريم أسطورة كرة القدم الراحل، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بشكل مميز.

وبدأ لويجي دي ماجيستريس عمدة مدينة نابولي الإيطالية، اليوم الخميس، عملية رسمية لإعادة تسمية ملعب سان باولو باسم دييغو مارادونا.

وقال عمدة نابولي: "اتخذنا القرار هذا الصباح، وبدأنا باتخاذ الخطوات الأولى لتسمية ملعب نابولي باسم مارادونا.. وستكون عملية سريعة، لأنه عندما تكون هناك رغبة قوية لا يوجد ما يعيقنا".

وأضاف: "نأمل أن يتزامن ذلك مع استئناف المباريات في حضور الجماهير"

كان جماهير نادى نابولى، قد طالبوا بإطلاق اسم الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، على ملعب "سان باولو"، بعد وفاته، أمس الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما، بسبب سكتة قلبية.

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أحدث التعليقات

QLQ
... ع القوة
دكتور رايق بن فايق
ترتيب حاقد كاذب السعودية هي الأقوى عربيا واسوي 5 مشاركات كأس العالم
دكتور رايق بن فايق
تمام ممكن توضيف العاطلين وقسمة الراتب على شخصين وخفض أسعار السلع وتنتهي العطالة
عبدالله
ازعجتو أم آمنا يوم غاب والحين هوسبب الخسارة
عبدالعزيز
الغاء التقاعد المبكر افضل 🤔🤔😏😏

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